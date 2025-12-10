Владимир Зеленский бросает вызов президенту США Дональду Трампу. Как сообщает «Царьград», заседание европейской «тройки» с главой киевского режима в Лондоне прошло по «обкатанной схеме» — Европа и Киев «дурачат» США. На фоне этого американский лидер нанес удар по самому слабому месту своих оппонентов.

Решено тянуть время

Встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского состоялась на Даунинг-стрит 8 декабря. После завершения они отказались отвечать на вопросы журналистов, однако канцелярия британского премьера все же отчиталась об итогах переговоров.

Согласно ее заявлению, политики обсудили «важность мирных переговоров под руководством США для европейской безопасности», поручили своим советникам по нацбезопасности продолжить обсуждение в ближайшие дни. Кроме того, речь шла и о краже российских денег.

«Лидеры также обсудили достигнутый прогресс по использованию замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины», — заявили в канцелярии.

После встречи Стармер провел видеозвонок с участниками «коалиции желающих», которых на встречу не пригласили: главами ЕС, НАТО, Финляндии, Норвегии, Италии, Дании, Польши, Швеции, Нидерландов и «высокопоставленным представителем Турции». Им сообщили, что принято решение «продолжать тянуть время».

СМИ перед встречей показали, с каким настроем приехали политики в Лондон. Мерц сказал, что «скептически» относится к ряду деталей мирного плана США, добавив, что наступает «решающий момент» в попытке сохранить поддержку Украины. Макрон уверен, что в руках европейцев «много карт», а главный вопрос заключается в сближении позиций стран ЕС, Украины и США. Стармер назвал момент в переговорах «критически важным этапом в достижении мира».

Зеленский же говорил о необходимости единства между Европой, Украиной и США, чтобы они вместе «навалились на Россию». При этом делать свою часть работы для единства с Вашингтоном Киев отказывается.

Сейчас есть по меньшей мере четыре пункта, по которым Зеленский не хочет договариваться с Трампом: компромисс по территориям, гарантии безопасности, работа и статус ЗАЭС, а также репарационный кредит от России. Все эти требования Киева срывают мирный план Трампа, что Зеленский понимает. В текущей ситуации политику проще избавиться от Украины, чем прекратить конфликт, поскольку тогда главе киевского режима и его окружению придется за многое ответить.

Украсть миллиарды

Другие новости по этой теме поступили из Брюсселя — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «экспроприация» российских активов для выдачи «репарационного кредита» является «ключевым актом для обороны ЕС». Кроме того, он «позволит обеспечить выживание Украины», ведь своих денег у Европы на Киев не осталось. На саммите стран ЕС 18-19 декабря ЕК планирует добиться от европейских лидеров изъятия 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро заблокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

Бельгийские власти на это не соглашаются, как и Euroclear — они опасаются, что после таких действий никто больше не принесет им свои деньги. Не хотят этого и США, поскольку понимают, что такой грабеж сделает маловероятным достижение Трампом сделки с Москвой.

Однако для Европы главное — затягивать конфликт. Из-за этого британская The Times и делает вид, что сделка по российским активам «очень близка». На запугивание Москвы бросилась и Financial Times, которая заявила, что Брюссель нашел способ принимать меры без необходимости единогласного одобрения «в условиях серьезных экономических потрясений».

Мат Трампу?

Как отметил журналист-международник Валентин Богданов, ответ Зеленского стал шахом Трампу со стороны глобалистов. Это пока это еще не мат.

«По сути, последний шанс не допустить превращения "войны Байдена" в войну "имени самого себя"», — заявил эксперт.

Американский лидер это понимает, из-за чего ударил по самому слабому месту европейцев и Киева — отсутствию у Зеленского легитимности. В интервью Politico он сказал, что сейчас на Украине самый подходящий момент для проведения отмененных президентских выборов.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что у украинского народа должен быть выбор», — сказал Трамп.

Политик также понимает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем меньше останется от Украины. В беседе с журналисткой Трамп подчеркнул, что Киев потерял «целый кусок территории» за время его второго президентского срока.

«Посмотрите на карты. Я нахожусь у власти 10 месяцев. Посмотрите, за 10 месяцев, что я у власти, они потеряли целый кусок. А теперь он стал еще больше, еще шире. Они потеряли много земли, а это очень хорошая земля», — сказал он.

Таким образом, Трамп прекрасно понимает, что европейцы и Киев его дурачат. Как отмечал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, ЕС и Украина «сливают» план американского лидера, а вся встреча в Лондоне заточена под поиск лояльных формулировок, неприемлемых для России. Уже позднее их озвучит Зеленский, а его европейские партнеры будут «подевать» о недоговороспособности России.

Россия, видя происходящее на политическом фронте, активизировала усилия «на земле». Telegram-канал «ЗеРада» тем временем констатирует, что США «плотно обкладывают» Зеленского людьми, готовыми на любые команды из Вашингтона, а украинские органы власти переходят в «двойное подчинение». Кажется, что Штаты планируют вытащить Зеленского из Украины, сохранив ее управляемость из своего посольства.

Призыв Трампа к проведению выборов на Украине — это новый мощный удар по и без того пошатнувшейся внутри страны власти Зеленского и его европейским спонсорам. Лондон же к этому готов, поскольку сохраняет у себя экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. В самых больших дураках рискуют оказаться немцы, поскольку Макрон в последний момент «обязательно попробует соскочить».