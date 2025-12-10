Европейская страна заявила о резком ухудшении отношений с США

Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) заявила в Telegram-канале, что США больше не считают Молдавию стратегическим приоритетом своей внешней политики. Как утверждается, такой вывод можно сделать исходя из политических сигналов, поступающих из Вашингтона.

В ЛДПМ выразили удивление по поводу итогов визита в США председателя парламента Молдавии Игоря Гросу и министра иностранных дел Михая Попшоя. Партия отмечает, что поездка была представлена как ключевой шаг для укрепления стратегического сотрудничества между республикой и Соединенными Штатами. При этом анализ фактических результатов показывает, что визит не достиг заявленных целей, не принес ощутимых результатов и не вернул страну в число приоритетов внешнеполитического курса американских властей.

Как отмечается, «политические сигналы со стороны США являются однозначными». Хотя и в официальных заявлениях не звучит ничего негативного, «реальность демонстрирует стагнацию и отсутствие диалога на высоком уровне», подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в публикации говорится, что отсутствие аккредитованного чрезвычайного и полномочного посла США в Кишиневе является показателем ухудшения отношений между двумя странами.

Партия требует провести публичную оценку результатов визита молдавской делегации в США и отказаться от попыток политически приукрасить очевидный дипломатический провал.