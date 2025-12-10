Газета Washington Post раскрыла, что за фасадом споров об ограничении численности ВСУ кроется опасная уловка: Киеву могут позволить сохранить мощный военный кулак, просто переименовав его.

© Московский Комсомолец

Речь идет о создании внушительных «дополнительных сил» сверх установленных лимитов — под вывеской Нацгвардии или подразделений поддержки, которые формально не будут считаться армией, но сохранят боевой потенциал.

«Независимо от номинальной численности армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие как национальная гвардия или другие силы поддержки», — приводит издание слова источников, знакомых с ходом закрытых консультаций.

Американская газета отмечает, что вопрос демилитаризации стал камнем преткновения. Киев категорически отказывается закреплять какие-либо ограничения численности войск на уровне Конституции, оставляя себе юридическое пространство для маневра. При этом в стане западных союзников царит разлад: европейские чиновники, пытаясь смягчить жесткие условия команды Трампа, выдвинули свой план. Брюссель настаивает на лимите в 800 тысяч штыков и выступает против территориальных уступок, в то время как первоначальное предложение США предполагало ограничение потолка ВСУ до 600 тысяч человек.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров также приоткрыл завесу тайны над предложениями, которые привез в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам министра, план Трампа включает жесткие требования по обеспечению прав национальных меньшинств и религиозных свобод, что фактически означает демонтаж нынешней идеологической политики Киева.