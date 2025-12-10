Экс-депутат Рады рассказал о коварных планах Зеленского по переизбранию

Владимир Зеленский может изменить закон о голосовании на выборах в военное время, сделать избирательные участки только на территории Украины и лишить права голоса 25 млн человек. Об этом заявил «Абзацу» экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение. После этого Зеленский выразил готовность в течение 60-90 дней организовать выборы президента Украины, но для этого, по его словам, потребуется «законодательная основа».

Экс-депутата Рады Владимир Олейник уверен, что Зеленский сейчас ищет возможности для переизбрания, и именно для этого ему нужно изменить законодательство.

«Какой закон хочет изменить Зеленский? Он хочет создать закон о том, как путем фальсификации все-таки переизбраться снова», - пояснил политик.

Он напомнил, что сейчас за пределами Украины находится 25 миллионов ее граждан и эти люди «ненавидят Зеленского», а значит необходимо ограничить их право проголосовать на выборах.

На Западе объяснили изменение позиции Зеленского по выборам

«Значит, будут ограничения – голосуют только на территории Украины. Если в этом законе будет прописано, что избирательные комиссии можно будет сформировать на базе ТЦК, это вообще будет уникально», – отметил Олейник.

При этом он констатировал, что присутствием военных на избирательных участках может привести к тому, что голоса будет подсчитаны «с дулом у виска» и так, как нужно определенным силам в украинском обществе.