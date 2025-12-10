Взятие под контроль Красноармейска (украинское название – Покровск) оказало влияние на мирный процесс по завершению конфликта на Украине, пишет The American Conservative (TAC).

Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Европа должна заставить Украину и главу киевского режима Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении боевых действий, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Российской Федерации переговорная позиция сильнее, чем у Украины.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину 1 декабря сообщил о взятии под контроль Красноармейска в ДНР.

Красноармейск составляет одну агломерацию с городом Димитровом (украинское название – Мирноград). Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы спустя некоторое время перейти к активным наступательным действиям по всему фронту.