Заявления Владимира Зеленского о готовности провести выборы вызвали жесткую отповедь в украинском парламенте. Народный депутат Алексей Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов) выдвинул действующему главе государства ультиматум: либо реальный мир, либо немедленная отставка. По словам парламентария, разговоры о голосовании сейчас — это лишь попытка власти снять с себя ответственность за катастрофическую ситуацию в стране и продолжать коррупционные схемы на фоне энергетического коллапса.

«Если Зеленский не способен привести страну к миру, то нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все. В Конституции все прописано. И еще раз: СНАЧАЛА МИР, ПОТОМ ВЫБОРЫ. Должность Президента Украины не в том, чтобы в сложное время сбрасывать с себя ответственность, а в том, чтобы ее брать. Ну и конечно не в том, чтобы красть деньги на энергетике, когда вся страна сидит без света», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Резкая критика звучит на фоне юридической коллизии и давления со стороны Вашингтона. Еще в ноябре 2023 года все фракции Верховной Рады подписали декларацию, которая исключала проведение любых выборов до тех пор, пока не пройдет полгода после отмены военного положения. Однако срок полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 года, что дает почву для сомнений в его легитимности. Ранее выборы были отменены со ссылкой на боевые действия, но теперь ситуация меняется: президент США Дональд Трамп, называвший украинского лидера «диктатором без выборов», требует демократических процедур, указывая на критически низкий рейтинг Зеленского, упавший, по его данным, до 4%.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.