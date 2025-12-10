На Западе объяснили изменение позиции Зеленского по выборам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы главы государства, чтобы получить гарантии безопасности США. Изменение позиции политика, который ранее утверждал, что выборы пройдут только после окончания конфликта, объяснила журналистка Клэр Мозес в статье для американской газеты The New York Times (NYT).

«Изменение позиции Зеленского [по выборам президента Украины], по-видимому, является переговорной тактикой, направленной на то, чтобы получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов», — написала западная журналистка.

Мозес обратила внимание на то, что слова Зеленского о выборах прозвучали на фоне продвижения Российской армии.

Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

Ранее Трамп призвал провести выборы президента на Украине, и отметил, что их не было уже очень давно. В ответ Зеленский заявил о готовности провести выборы. При этом он подчеркнул, что перед мероприятием нужно решить вопрос безопасности.

В августе Зеленский сообщил, что выборы президента Украины пройдут после окончания конфликта. Когда Трамп спросил, значит ли это, что если конфликт затянется еще на три года, то выборы не будут проводиться, украинский лидер посмеялся.