Европейский союз ищет пути, чтобы «законно украсть» российские деньги. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания ЕС готовит срочное голосование на этой неделе, чтобы бессрочно заблокировать до 210 миллиардов евро активов РФ и обойти вето венгерского премьера Виктора Орбана до саммита лидеров. Для этого впервые используют чрезвычайные полномочия, отменяющие принцип единогласия по санкциям.

«Цель — сохранить рычаги давления Брюсселя в американо-российских переговорах по Украине и отделить вопрос заморозки активов от спорного кредита Киеву», — сказано в материале.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что бюджетное правило обеспечило устойчивость экономики России в условиях более чем 30 тысяч внешних ограничений.