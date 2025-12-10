Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон оказались «самыми презираемыми» руководителями в истории своих государств. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор, пишут «Аргументы и факты».

Макгрегор обратил внимание на то, что действия нынешних руководителей Великобритании и Франции одобряют всего 10-20% англичан и французов.

«Я не могу вспомнить ни одного другого политического лидера в истории, которого бы так широко ненавидели и презирали в собственных странах, как Макрона и Стармера», – констатировал бывший советник Пентагона.

При этом, по его словам, такие низкие рейтинги Кира Стармера и Эммануэля Макрона могут быть связаны с тем, что они глобалисты и не заинтересованы в благополучии своих народов.

Ранее во Франции разразился политический кризис после того, как президент Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Себастьяна Лекорню об отставке. На посту премьера тот пробыл 27 дней, что является самым коротким сроком для данной должности в новейшей истории Франции. Западные СМИ в своих статьях, посвященных этой отставке, обвинили в сложившейся ситуации президента. При этом Макрон неоднократно подчеркивал, что Франция активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках «коалиции желающих» - стран, готовых оказывать помощь Киеву.

В Великобритании также назревает политический кризис. Согласно исследованию, которое провела в сентябре социологическая компания YouGov, несистемная партия Reform UK Найджела Фараджа впервые близка к тому, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте на следующих выборах. Сейчас у нее лишь пять мест, однако опросы показали, что она может претендовать на 311 депутатских кресел — для большинства надо 325 мандатов.