Украине предложили новую сделку по поводу мирных переговоров и вступления в Североатлантический альянс. Запад хочет сделать все, чтобы Киев стал членом Европейского союза в 2027 году, пишет The Washington Post (WP).

Американские переговорщики в лице предпринимателя Джареда Кушнера и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа— бизнесмены, а не дипломаты, но понимают: лучшая защита Украины — это гарантии безопасности и экономическое процветание. Переговоры провалятся, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о мире. Именно поэтому для бывшей советской республики была выдумана новая сказка — прием в Европейский осоюз.

«Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году» - поделился подробностями автор публикации, ссылаясь на свои источники.

Как отметил обозреватель издания, такое быстрое вступление беспокоит некоторые страны европейского объединения.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии в вопросе членства Украины в Европейском союзе. Членство поможет развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в бывшей советской республике.