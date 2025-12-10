Трамп сравнил безопасность границ США с Северной Кореей

На митинге в Пенсильвании Дональд Трамп сделал заявление о защите государственных рубежей. По словам американского президента, границы США уступают по уровню безопасности только Северной Корее.

По данным NBC, Трамп заявил, что КНДР обладает «самой крепкой границей в мире». Он отметил, что на корейском направлении установлено семь линий ограждений, подключённых к электричеству. После преодоления первого барьера нарушитель «остаётся едва живым», а пройти два таких забора, по словам политика, «практически невозможно». В выступлении он предложил присвоить Северной Корее звание обладателя «самой безопасной границы».

Ранее, в конце октября, Трамп говорил о желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе своей поездки по странам Азии. Предметом обсуждения он называл американские санкции в отношении Пхеньяна.

Заявление в Пенсильвании стало очередным примером того, как политик использует сравнения с КНДР для подчеркивания необходимости усиления контроля на американской границе.