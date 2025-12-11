От США потребовали прекратить политику смены режимов в Латинской Америке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от правительства США прекратить политику вмешательства, смены режимов и государственных переворотов в Венесуэле и Латинской Америке.

"Мы требуем от правительства США прекратить незаконное, жестокое вмешательство [во внутренние дела] Венесуэлы и Латинской Америки, политику смены режимов, государственных переворотов и вторжений", - заявил Мадуро на многотысячном митинге в центре Каракаса, трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

Президент подчеркнул, что Венесуэла, которая "принадлежит благородному суверенному и отважному народу, <...> никогда не станет колонией империи". По его словам, "богатства венесуэльской земли никогда не будут разграблены ни захватчиками гринго, ни какой-либо империей".

Глава государства указал, что трудящиеся, которые "работают на полях Венесуэлы, возьмут в руки винтовки, [применят] ракеты, танки, чтобы защитить страну от любой агрессивной империи". Он заявил, что "народы мира поддерживают Венесуэлу" и "венесуэльский народ обеспечит мир, стабильность и развитие" страны.

Перед митингом Мадуро вместе с демонстрантами принял участие многотысячном шествии по улицам столицы Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США с целью завладеть крупнейшими в мире разведанными залежами нефти. Вашингтон бездоказательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории республики. 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро начнет на суше" бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях. 10 декабря он подтвердил, что американские вооруженные силы начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.