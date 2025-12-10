Саркози заявил, что Запад перестал быть центром мира

Запад перестал быть центром мира. Такую точку зрения высказал экс-президент Франции Николя Саркози.

В интервью журналу Le Point он отметил, что Запад, которому раньше «весь мир подчинялся», теперь сам находится в подчинённом положении.

«Запад больше не центр мира», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что «это реалии демографии и географии».

«Это неоспоримо. Мы не сделали из этого всех необходимых выводов», — указал Саркози.

Он напомнил, что в странах Запада сегодня проживает 800 млн человек, в то время как совокупная численность населения азиатских стран составляет 4 млрд человек.

Отдельно он указал, что сейчас «ни одна многосторонняя структура больше не работает в международном плане» и всю глобальную архитектуру «необходимо изобретать заново».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о конце либерального мирового порядка под руководством Запада.