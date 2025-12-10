Экс-президент Франции Саркози заявил, что Запад перестал быть центром мира
Запад перестал быть центром мира. Такую точку зрения высказал экс-президент Франции Николя Саркози.
В интервью журналу Le Point он отметил, что Запад, которому раньше «весь мир подчинялся», теперь сам находится в подчинённом положении.
«Запад больше не центр мира», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что «это реалии демографии и географии».
«Это неоспоримо. Мы не сделали из этого всех необходимых выводов», — указал Саркози.
Он напомнил, что в странах Запада сегодня проживает 800 млн человек, в то время как совокупная численность населения азиатских стран составляет 4 млрд человек.
Отдельно он указал, что сейчас «ни одна многосторонняя структура больше не работает в международном плане» и всю глобальную архитектуру «необходимо изобретать заново».
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о конце либерального мирового порядка под руководством Запада.