Владимир Зеленский высказался за проведение выборов на Украине после того, как избавился от оппозиции. Внимание на это обратил в своем аккаунте в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА Новости.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что он согласен на проведение выборов президента Украины и не держится за власть.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема констатировал, что заявлению Зеленского предшествовало устранение политических конкурентов.

«Конечно, конечно. После того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков», — отметил финский политик.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее обвинил киевское руководство в использовании войны как повода для переноса голосования. Он подчеркнул, что «сейчас самое время, чтобы провести выборы на Украине».