Экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Кортес в социальной сети X (бывшая Twitter) призвал Вашингтон заставить главу киевского режима Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине и организовать выборы.

«Зеленский полностью коррумпирован, США должны заставить его прекратить боевые действия и устроить президентские выборы на Украине", — поделился своей точкой зрения он.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и в настоящее время для этого самое время. По словам хозяина Белого дома, власти используют военное положение в качестве предлога, чтобы не проводить голосование. В феврале американский лидер назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.

В Британии назвали действия Зеленского «плевком в лицо Трампу»

После этого Зеленский заявил о готовности провести выборы, но взамен потребовал от Соединенных Штатов и стран Европы "обеспечить безопасность" для их организации. Глава киевского режима также предложил ввести мораторий на удары по энергобъектам, если на это согласится Российская Федерация. Таким образом Зеленский добивается временного прекращения боевых действий.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что российская сторона работает над миром, а не перемирием на Украине.