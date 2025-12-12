На фоне резкого охлаждения отношений между Москвой и Токио Россия сделала ход, который больно ударил по японской экономике. Китайские аналитики фиксируют: последствия оказались ощутимыми и быстро отразились на туристическом рынке.

Как отмечают обозреватели NetEase, новый виток напряжённости связан с курсом японского премьер-министра Санаэ Такаити. После её заявлений о милитаризации страны и возможном отказе от неядерных принципов ситуация обострилась не только в отношениях с Россией, но и с Китаем. Дополнительное раздражение в Пекине вызвали слова о готовности применить силу в случае кризиса вокруг Тайваня. Дипломатический конфликт между КНР и Японией разгорелся стремительно.

Объяснено, как Россия лишила Японию триллионов на фоне политического конфликта

На этом фоне Москва предприняла шаг, который, по оценке китайских СМИ, оказался крайне своевременным. Президент России подписал указ о введении безвизового режима для граждан Китая. Решение мгновенно изменило туристические потоки.

После объявления о безвизе китайские туристы начали массово бронировать поездки в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Туроператоры столкнулись с ажиотажем и были вынуждены экстренно расширять предложения. Параллельно спрос на поездки в Японию резко просел, передает АБН24.

По данным китайских источников, туристические агентства за считаные дни получили тысячи заявок на отмену туров в Страну восходящего солнца. Эксперты оценивают совокупные потери японской экономики почти в 1,79 трлн йен.

Обозреватели связывают происходящее с жёсткой риторикой Токио. Китайские туристы, затронутые заявлениями о Тайване, не готовы тратить деньги в стране, которая демонстрирует конфронтационный курс. Россия же на этом фоне выглядит более привлекательной альтернативой — как с политической точки зрения, так и за счёт более доступной стоимости путешествий.