Процесс политического устранения главы киевского режима Владимира Зеленского запущен. Об этом написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье, размещенной на «Смотрим.ру».

Если президент США Дональд Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Процесс политического уничтожения Зеленского запущен», — отметил украинский политик.

По мнению Медведчука, первым шагом к политическому уничтожению главы киевского режима стало предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провести выборы на Украине. Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал 9 декабря. Зеленский спустя некоторое время ответил, что проведение выборов в данный момент практически невозможно, но за кресло президента он не держится.

Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо указал на то, что Вашингтон взял курс на смену Владимира Зеленского и с высокой долей вероятности решит поставленную задачу.