Люди резко поверили, что Трамп рассекретит файлы про НЛО

Пользователи букмекерской площадки Polymarket неожиданно поверили, что президент США Дональд Трамп рассекретит файлы про НЛО до 2027 года.

Об этом свидетельствуют данные площадки.

Если ночью 7 декабря в данную возможность верили всего 30% делающих ставки, то уже днём на это ставили более 70%, а к 9 декабря доля верящих в подобное возросла до 90%.

Согласно последним данным, порядка 80% участников верит в возможность того, что Трамп рассекретит файлы про НЛО до 2027 года.

Стоит отметить, что это не первая такая ставка. Также на платформе стоит вопрос: рассекретит ли Трамп файлы о НЛО в 2025 году? Вероятность этого события пользователи оценивали в 99% 10 декабря, согласно пропорции поставивших «да» и «нет» относительного возможности раскрытия данных про НЛО. По информации Daily Mail, этот рост мог быть вызван якобы инсайдерской информацией по поводу грядущих объявлений Трампа.

Ранее бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу доложили о существовании на Земле инопланетян, а также гибридов, получившихся в результате их скрещивания с людьми.