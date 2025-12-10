Служба военной разведки Дании в новом отчете впервые включит США в число угроз стране. Об этом пишет местное BT.

По информации издания, в документе указывается, что Соединенные Штаты теперь используют свою экономическую и технологическую мощь в качестве средства воздействия и по отношению к партнерам.

При этом Копенгаген по-прежнему считает Вашингтон своим самым сильным союзником и гарантом безопасности Европы, уточняет BT.

Кроме США, в качестве угроз в отчете ведомства упоминаются Россия и Китай.

Каллас ответила на критику Трампа

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что миграционная и энергетическая политика стран Европы грозит региону уничтожением.