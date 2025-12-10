Даниэль Ортега назвал безумием подготовку Европы к войне

Сопрезидент Никарагуа Даниэль Ортега решительно осудил подготовку Европы к войне, назвав ее безумием.

Он отметил, что Европейский союз ищет миллиарды евро для того, чтобы закупить вооружение или создать его на фоне украинского кризиса.

"Они готовятся, как они говорят, или хотят подготовиться к войне с Россией. Это полное безумие", - заявил команданте на торжественной церемонии выпуска курсантов Высшего центра военных наук.

Ортега указал, что человечество уже пережило слишком много войн, а народы всех стран хотят мира.

"Колониалистические, империалистические державы не извлекли уроков, которые дает им история, потому что там, где установился колониализм, где установилось господство империй, они в конечном итоге потерпели поражение, а народы обрели свободу", - указал он.

Команданте обратился к европейскому сообществу с призывом работать на благо мира, а не продолжать настаивать на новых войнах.

Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо назвала мир фундаментальным правом человечества.