Визиты Владимира Зеленского в европейские страны связаны с попыткой получить гарантии личной безопасности. Такое мнение высказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, Зеленский уже понял, что является «отыгранной фигурой», и сейчас намерен получить гарантии безопасности, которые будут действовать после его ухода с занимаемого поста.

«Киевский главарь, путешествуя по Европе, по большей части сейчас решает вопросы гарантий своей личной безопасности», - констатировал Сальдо.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

Зеленский сделал заявление по выборам на Украине

При этом на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала, в котором оказались замешаны люди из ближайшего окружения Зеленского, президент США Дональд Трамп обвинил киевское руководство в использовании войны как повода для переноса голосования. Он подчеркнул, что «сейчас самое время, чтобы провести выборы на Украине».