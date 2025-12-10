Политика Брюсселя по «изматыванию» Москвы дала обратный эффект, а прямое военное столкновение может стать катастрофой для Европы. Об этом заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Эйюп Арслан.

Эксперт обратил внимание на то, что в Европе Украину рассматривают как «первый фронт» против России, который нельзя потерять. При этом европейские страны стремятся «истощить Москву» и в определенных сценариях могут счесть военный удар со стороны Польши частью «самообороны».

«Такие подходы создают иллюзию стратегической защиты, но на практике способны привести к разрушительным последствиям для самого Евросоюза. Тем самым Европа готовит себе конец», — констатировал Эйюп Арслан.

Напомним, что председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности призвал Германию, Францию, Великобританию и другие страны Европы создать единую программу ядерного сдерживания из-за «угроз России».

При этом президент Сербии Александр Вучич констатировал, что в Европе не собираются прибегать к дипломатии, но активно готовятся к войне с Россией. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.