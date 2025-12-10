Что произошло в мире 10 декабря: мощное торнадо в США и взрывы в Стамбуле

10 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — мощное торнадо в США и взрывы в Стамбуле. Подробности — в материале «Рамблера».

Торнадо в США

В 2021 году на территории США началась серия мощных торнадо, унесшая жизни 89 человек. Оно охватило некоторые районы Юга и Среднего Запада страны. Эта серия возникла в результате перемещения области пониженного давления и взаимодействия с влажной и нестабильной атмосферой в долине реки Миссисипи. Первые торнадо появились на северо-востоке штата Арканзас, а затем распространились на Миссури, Иллинойс, Теннесси и Кентукки.

Битва при Плевне

В 1877 году произошла битва при Плевне. После пятимесячной осады русские войска захватили город, вынудив турецкий гарнизон (40 000 солдат) сдаться. Турки потеряли около 6 000 человек, 43 338 попали в плен, из них 12 000 вернулись домой. 15 581 турецкий ветеран был награжден серебряной медалью. Русские потери составили 1 700 человек.

Взрывы в Стамбуле

10 декабря 2016 года в Стамбуле случился двойной теракт у стадиона «Водафон Арена», где проходил матч между командами «Бешикташ» и «Бурсаспор». Первый взрыв прогремел в 22:30 и был вызван автомобилем, начиненным взрывчаткой. Спустя 45 секунд произошел второй взрыв, когда террорист-смертник подорвал себя в непосредственной близости от полицейских. В результате трагедии погибли 29 человек, включая 27 полицейских и двух сотрудников стадиона. Пострадали 166 человек. В память о жертвах 11 декабря было объявлено днем траура.

Массовое убийство в Остраве (Чехия)

В 2019 году в чешском городе Острава произошло массовое убийство. В больнице города произошла стрельба, организованная 42-летним Цтирадом Витасеком. В результате инцидента погибли 7 человек, а еще двое получили ранения. Преступник покончил с собой, когда его обнаружила полиция.

Создание Санкт-Петербургского технологического института

Санкт-Петербургский технологический институт был основан 10 декабря 1828 года по указу императора Николая I. Инициатива принадлежала министру финансов Канкрину, который стремился подготовить специалистов для работы на фабриках. Статус высшего учебного заведения был присвоен институту в 1862 году. Сегодня он известен как Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет).