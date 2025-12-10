Папа Римский упрекнул Трампа

Папа Римский Лев ХІV упрекнул американского президента Дональда Трампа в том, что он пытается разрушить альянс США и Европы, передает Sky News.

Так он прокомментировал последние высказывания главы Белого дома о том, что Европа находится в упадке и у нее «слабые» лидеры.

На вопрос журналиста, считает ли он справедливым мирный план США для Украины, понтифик ответил, что «предпочел бы не комментировать этот вопрос».

«К сожалению, я считаю, что некоторые моменты, которые я наблюдал, кардинально меняют то, что на протяжении многих лет было подлинным союзом между Европой и Соединенными Штатами. Замечания о Европе, которые звучат в недавних интервью, я думаю, являются попыткой разрушить то, что должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем», — сказал Папа.

Он добавил, что Трамп и его советники имели право разработать свою программу, однако в ней есть ряд положений, с которыми, по мнению понтифика, многие в Соединенных Штатах не согласятся.

Ранее Трамп обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Как сообщал Axios, некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.