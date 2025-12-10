Пока вы спали: опасения ЕС из-за Трампа и Стубб о сделке по Украине

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда достигло пяти

На границе между Таиландом и Камбоджей продолжаются вооружённые столкновения, в результате которых погибло уже пять военных Таиланда. Об этом сообщает ТАСС.

Со стороны Таиланда число раненых составило 68 человек, в то время как, по данным таиландских ВС, потери Камбоджи превышают 60 убитых.

Конфликт начался 7 декабря с обстрелов и столкновений, включая использование артиллерии и беспилотных средств, что приводит к эскалации напряжённости в регионе.

Стубб считает, что Украина "ближе, чем когда-либо" к мирному соглашению

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина находится "ближе, чем когда-либо" к достижению мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, хотя некоторые из первоначальных условий мирного плана оказались неприемлемыми для Киева, он чувствует себя достаточно уверенно в ходе переговоров.

Ранее представители администрации США дали украинской стороне ограниченное время для ответа на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, рассчитывая заключить соглашение к Рождеству.

СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Киев в препятствовании миру

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить их и Киев в препятствовании мирному процессу по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По их мнению, отсутствие прогресса в переговорах способно привести к тому, что Трамп утратит желание участвовать в урегулировании конфликта и переложит ответственность на Европу и Украину.

Ранее в СМИ также сообщалось, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому был дан ограниченный срок для ответа на предложенный Вашингтоном мирный план.

США ударят по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп снова заявил о планах нанести удары по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке для борьбы с контрабандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что операции на суше значительно легче реализовать, чем в водных акваториях, и уже подготовлены соответствующие меры.

До этого в США подтвердили, что в регион были высланы дополнительные военные подразделения, а также осуществляются воздушные обстрелы предполагаемых маршрутов перевозки наркотиков.

Марочко: Лиман и Вильчу Харьковской области почти полностью контролируют силы РФ

Военные России практически полностью контролируют населённые пункты Лиман и Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта Андрея Марочко, российские войска значительно ускорили продвижение южнее Волчанска, освобождая ключевые позиции и вытесняя ВСУ с опорных пунктов.

Это позволяет двум сторонам готовить плацдарм для дальнейших наступательных действий.