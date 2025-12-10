Пока вы спали: опасения ЕС из-за Трампа и Стубб о сделке по Украине
Число погибших на границе с Камбоджей военных Таиланда достигло пяти
На границе между Таиландом и Камбоджей продолжаются вооружённые столкновения, в результате которых погибло уже пять военных Таиланда. Об этом сообщает ТАСС.
Со стороны Таиланда число раненых составило 68 человек, в то время как, по данным таиландских ВС, потери Камбоджи превышают 60 убитых.
Конфликт начался 7 декабря с обстрелов и столкновений, включая использование артиллерии и беспилотных средств, что приводит к эскалации напряжённости в регионе.
Стубб считает, что Украина "ближе, чем когда-либо" к мирному соглашению
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина находится "ближе, чем когда-либо" к достижению мирного соглашения. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, хотя некоторые из первоначальных условий мирного плана оказались неприемлемыми для Киева, он чувствует себя достаточно уверенно в ходе переговоров.
Ранее представители администрации США дали украинской стороне ограниченное время для ответа на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, рассчитывая заключить соглашение к Рождеству.
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Киев в препятствовании миру
Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может обвинить их и Киев в препятствовании мирному процессу по Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По их мнению, отсутствие прогресса в переговорах способно привести к тому, что Трамп утратит желание участвовать в урегулировании конфликта и переложит ответственность на Европу и Украину.
Ранее в СМИ также сообщалось, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому был дан ограниченный срок для ответа на предложенный Вашингтоном мирный план.
США ударят по наземным объектам наркомафии в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп снова заявил о планах нанести удары по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке для борьбы с контрабандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что операции на суше значительно легче реализовать, чем в водных акваториях, и уже подготовлены соответствующие меры.
До этого в США подтвердили, что в регион были высланы дополнительные военные подразделения, а также осуществляются воздушные обстрелы предполагаемых маршрутов перевозки наркотиков.
Марочко: Лиман и Вильчу Харьковской области почти полностью контролируют силы РФ
Военные России практически полностью контролируют населённые пункты Лиман и Вильча в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта Андрея Марочко, российские войска значительно ускорили продвижение южнее Волчанска, освобождая ключевые позиции и вытесняя ВСУ с опорных пунктов.
Это позволяет двум сторонам готовить плацдарм для дальнейших наступательных действий.