Киев внес в базу экстремистского сайта «Миротворец» 25 детей из РФ

25 российских детей внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*. Уточняется, что данные были внесены 9 и 10 декабря. О этом свидетельствуют данные ресурса.

При этом даты рождения внесенных в список детей — с 2016 по 2022 годы. В качестве причин указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательное нарушение государственной границы Украины», передает РИА Новости.

В середине ноября также сообщалось, что в базу данных ресурса «Миротворец»* попали 25 несовершеннолетних из России, родившихся в период с 2019 по 2023 год. На сайте уточняется, что они проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

29 сентября в базе данных экстремистского сайта появились данные 13 несовершеннолетних россиян. Возраст детей, информация о которых была указана на ресурсе, варьируется от 9 до 17 лет.

Президент Словакии Петр Пеллегрини также попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Политик обвиняется в действиях, направленных на поддержку России.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.