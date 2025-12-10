Трамп анонсировал наземные операции в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп объявил о расширении операций против наркоторговцев в Латинской Америке, заявив о готовности действовать не только на море, но и на суше.

Выступая на митинге в Пенсильвании, он пояснил, что наземные операции являются более простыми и эффективными из-за более широкого распространения наркотрафика по континентальным маршрутам.

Трамп также сослался на успехи морских операций, утверждая, что уничтожение целей на море уже позволяет предотвращать до 25 тысяч смертей от передозировок ежегодно.

