UCE Research: 45,7% поляков не поддерживают премьера Туска
Количество польских граждан, считающих, что премьер-министр Дональд Туск не должен сохранять свой пост до окончания срока полномочий, превышает число его сторонников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитической лабораторией UCE Research, сообщает WP Wiadomosci.
Согласно данным исследования, приводимым газетой, 45,7% респондентов выступили за смену главы правительства до истечения его мандата.
«Из них 26,5% выразили своё категорическое несогласие, отвечая «определённо нет» [на вопрос, должен ли он остаться], и 19,2% выбрали ответ «вряд ли», — следует из отчёта.
Противоположной точки зрения придерживаются 40,5% участников опроса (21,7% ответили «определённо да», 18,8% — «скорее да»). Ещё 13,8% респондентов не смогли определиться с ответом.
Ранее в Германии доля недовольных работой правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем возросла до 70% — это исторический максимум.