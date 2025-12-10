Количество польских граждан, считающих, что премьер-министр Дональд Туск не должен сохранять свой пост до окончания срока полномочий, превышает число его сторонников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитической лабораторией UCE Research, сообщает WP Wiadomosci.

© РИА Новости

Согласно данным исследования, приводимым газетой, 45,7% респондентов выступили за смену главы правительства до истечения его мандата.

«Из них 26,5% выразили своё категорическое несогласие, отвечая «определённо нет» [на вопрос, должен ли он остаться], и 19,2% выбрали ответ «вряд ли», — следует из отчёта.

Противоположной точки зрения придерживаются 40,5% участников опроса (21,7% ответили «определённо да», 18,8% — «скорее да»). Ещё 13,8% респондентов не смогли определиться с ответом.

Ранее в Германии доля недовольных работой правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем возросла до 70% — это исторический максимум.