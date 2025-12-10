В США рассказали об укреплении власти Трампа из-за Украины

Урегулирование конфликта на Украине укрепит репутацию и личную власть американского президента Дональда Трампа, пишет американская газета Politico.

По словам автора статьи, окончание конфликта между Россией и Украиной укрепит имидж Трампа как глобального миротворца.

«И послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.