На востоке ДРК более 200 тысяч человек стали беженцами из-за боевых действий

За прошедшую неделю свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения вооруженного конфликта в расположенной на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) провинции Южное Киву. Об этом, ссылаясь на заявление координатора ООН по гуманитарным вопросам в ДРК, сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В документе говорится, что беженцы пребывают в крайне тяжелых условиях - временные убежища переполнены, доступ к медицинской помощи ограничен, распространяются эпидемии. Часть беженцев вынуждены были перейти границу страны и спасаться в соседних Руанде и Бурунди.

Ранее в провинции Южное Киву уже насчитывалось 1,2 миллиона внутренне перемещенных лиц. 4 декабря президенты Руанды и Демократической Республики Конго Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение.

12 марта сообщалось, что повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23), действующие на востоке ДРК, захватили расположенный в провинции Южное Киву город Лвангуку.