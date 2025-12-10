Трампа ударили дверью туалета на борту самолета

Президент США Дональд Трамп был вынужден сделать паузу во время пресс-подхода на борту своего самолета из-за выходившего из туалета человека, ударившего политика дверью в плечо. Произошедшее попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

© Российская Газета

Во время полета в штат Пенсильвания американский лидер решил пообщаться с сотрудниками СМИ. По традиции он вышел в салон, остановился в проходе и начал отвечать на вопросы.

Неожиданно дверь кабины туалета начала открываться, задев главу Белого дома.

Трамп с удивлением оглянулся и сказал: "Привет". После этого пассажир, пытавшийся выйти из уборной, закрыл дверь.

"Там кто-то есть, - сказал политик и постучал в дверь. - Давай, выходи".

Находившийся в туалете человек, услышав смех журналистов, на несколько сантиметров приоткрыл дверь и захлопнул ее, так и не решившись выйти.

Впрочем, общение президента США с журналистами продолжалось недолго, так как самолет вошел в зону сильной турбулентности, и Трамп предложил всем занять свои места.