Трамп прервал беседу с журналистами на борту самолета из-за воздушных ям

Президент США Дональд Трамп во время полета в Пенсильванию прервал общение с журналистами на борту самолета из-за турбулентности. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома регулярно общается в самолете, его ответы на вопросы транслируют в прямом эфире и публикуют видео. "Думаю, нам лучше занять свои места, довольно суровый полет", - сказал американский лидер спустя несколько минут после того, как поздоровался с членами своего пула. Трамп сообщил журналистам, что скоро снова увидится с ними.

До этого глава Белого дома заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна "проигрывает".

Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама "отдал" Москве Крым.