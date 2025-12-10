Украина ответила на предложения США по урегулированию

Украина ответила американской администрации на последние предложения по урегулированию конфликта с РФ, написал в соцсети X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в обеих странах.

Корреспондент американского портала утверждает, что реакцию на «последний проект мирного плана США» Киев передал в среду, 10 декабря.

До этого стало известно, что администрация президента Дональда Трампа требует от республики скорого ответа на свой мирный план. По информации британской газеты The Financial Times, американский лидер хочет добиться урегулирования конфликта до католического Рождества. Он дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ.

В США заявили о переломе в переговорах после одного события

Однако, по мнению европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы. А один из западных источников отметил, что украинская сторона оказалась в сложном положении: между условиями России по территориям, которые она не готова принять, и требованиями США, которые она не может отклонить.