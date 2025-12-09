Мельник сделал резкое заявление в ООН о мирной сделке

Постпред Украины в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник позволил себе ряд резких высказываний о мирной сделке. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

Ранее западные массмедиа сообщили, что в последние дни в Европе на политических и дипломатических площадках проходит активное обсуждение мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

Самым сложным пунктом в проекте, по словам журналистов, является пункт об уступке территорий в обмен на гарантии со стороны США.

Зеленский раскрыл, что сказал на первой встрече с Путиным про Крым

«Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но мой ответ — вы получите только дырку от бублика», — заявил Мельник.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что слова главы Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок о недопустимости территориальных уступок со стороны Киева ради урегулирования конфликта с Москвой свидетельствуют о ее желании продолжать противостояние, несмотря ни на что.