Мельник сделал резкое заявление в ООН о мирной сделке
Постпред Украины в ООН, бывший посол в Германии Андрей Мельник позволил себе ряд резких высказываний о мирной сделке. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.
Ранее западные массмедиа сообщили, что в последние дни в Европе на политических и дипломатических площадках проходит активное обсуждение мирной инициативы президента США Дональда Трампа.
Самым сложным пунктом в проекте, по словам журналистов, является пункт об уступке территорий в обмен на гарантии со стороны США.
Ранее член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что слова главы Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок о недопустимости территориальных уступок со стороны Киева ради урегулирования конфликта с Москвой свидетельствуют о ее желании продолжать противостояние, несмотря ни на что.