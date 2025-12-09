Стармер сделал заявление о сделке по изъятию активов России

Британский премьер Кир Стармер считает, что сделка по замороженным российским активам для Украины может быть заключена в ближайшие дни. Об этом пишет Times.

Стармер объяснил это тем, что переговоры украинскому урегулированию достигли «критической стадии».

Ранее министр Италии по европейской политике Томмазо Фоти заявил, что все предложения Евросоюза по использованию замороженных российских активов для Украины не соответствуют принципам международного права.