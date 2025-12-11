В Верховной раде заявили о готовности выработать закон по проведению выборов в стране

Украинские власти начали задумываться о правовых механизмах проведения выборов. Верховная рада готова разработать соответствующее законодательство, но делает принципиальную оговорку: без надежных гарантий безопасности от международных партнеров этот процесс невозможен. Об этом во время своего выступления в Верховной раде заявил первый замглавы парламента Александр Корниенко.

По его словам, сама постановка вопроса показывает, что правовая база для выборов в экстремальных условиях только предстоит создать.

«Если есть необходимость, чтобы мы дали законодательную рамку, мы ее дадим. Но понятно, что без рамки безопасности, которую, как Владимир Зеленский правильно сказал, должны дать партнеры», — заявил парламентарий.

Вице-спикер напрямую связал законодательную работу с внешней поддержкой. Он указал, что если от международных союзников последуют срочные требования или ожидания по проведению выборов, то их первостепенной задачей должно стать обеспечение безопасности этого процесса.

Он уточнил, что именно США и европейские партнеры Киева должны обеспечить безопасности, так как без этого осуществить выборы невозможно.

Напомним, что в недавнем интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о том, что сейчас подходящий момент для того, чтобы провести выборы на Украине. Сам же Зеленский отметил, что готов к этому, однако для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать.