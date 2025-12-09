Зеленский сделал заявление по выборам на Украине

Владимир Зеленский сделал заявление по поводу выборов на Украине. Об этом сообщает РБК.

По словам Зеленского, Украина готова провести выборы в течение следующих нескольких месяцев, но ей нужна будет помощь со стороны стран Запада. Он добавил, что перед проведением голосования нужно будет проработать их организацию — вопрос безопасности избирателей, законодательную основу и возможность оставить свой голос для военных ВСУ.

Стало известно об ультиматуеме Трампа Зеленскому

«Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине пришло время провести президентские выборы.