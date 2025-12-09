Оккупированные украинскими войсками Славянск и Краматорск в ДНР пустеют, поскольку местное население предпочитает покидать города. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«В последние дни значительно возросло число людей, которые приняли решение выезжать из Славянска и Краматорска», — сообщают украинские журналисты.

Данную тенденцию авторы объясняют двумя факторами. Первый — это приближение фронта. Вторая причина — неоправдавшиеся надежды на скорое завершение боевых действий.

«Люди читают новости и видят, что прорыва в переговорах пока нет, война продолжается, а фронт приближается. А потому многие сейчас принимают решение эвакуироваться», — заявил журналистам местный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики ВСУ пытаются выстроить хоть какие-то линии укрепления ближе к городу Славянску.