Зеленский заявил об отсутствии шансов у Украины на вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Его слова передает «Страна.ua».

Глава государства констатировал, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», — сказал Зеленский.

Также президент Украины заявил, что страна готова провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

