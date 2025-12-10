Заявления Владимира Зеленского об отказе от Крыма и НАТО могут привести к бунтам неподконтрольных украинским властям националистов.

Об этом заявил политолог Владимир Скачко, передает РИА Новости.

«Возможны бунты антизеленские тех неподконтрольных националистических патриотических организаций, которые либо недополучили что-то от западных структур, либо являются мотивированными, идеологически заряженными националистическими структурами», — сказал он.

Скачко подчеркнул, что отступить от позиций по возврату полуострова и членству Украины в Североатлантическом альянсе Зеленского вынудили призывы президента США Дональда Трампа провести выборы. По мнению политолога, таким образом Зеленский пытается показать, что с ним можно договориться, так как на выборах ему не победить.

Эксперт также допустил, что смена риторики политика может сдвинуть с мертвой точки процесс мирных переговоров с Россией. Он допустил, что достичь договоренностей с президентом Соединенных Штатов касательно его мирного плана можно будет уже в ближайшие недели.

Раскрыто, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах

При этом Скачко отметил, что задачей Зеленского является дождаться саммита Европейского Союза, который пройдет 18 декабря. По его словам, политик надеется, что на мероприятии будет озвучена критичная по отношению к мирному плану Трампа позиция.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет сил, чтобы вернуть Крым. Он также признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО. Он подчеркнул, что страну в альянсе не видят как США, так и другие участники объединения.