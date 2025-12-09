Зеленский рассказал о сроках передачи США нового мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый вариант мирного плана, выработанный совместно с европейскими партнерами, будет передан США в среду, а не во вторник, как он обещал ранее. Об этом пишет ТАСС.

По словам украинского лидера, в работе находятся три документа.

«Есть рамочный документ из 20 пунктов — он постоянно меняется. <...> Второй документ — о гарантиях безопасности, третий — о послевоенном восстановлении Украины», — рассказал он.

Передача Вашингтону нового мирного плана отложена еще на день, указал он на сроки.

Ранее Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию с согласия России. По его словам, РФ бьет по украинской энергетике, поэтому Вооруженные силы страны отвечают тем же.