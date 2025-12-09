Раскрыто, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана

Украинская сторона не принимает мирный план президента США Дональда Трампа в связи с тем, что в нем есть условия, которые она не может одобрить, пишут обозреватели Кристофер Миллер и Генри Фой в статье для The Financial Times.

По данным авторов статьи, власти Украины на протяжении последних недель проводят интенсивные переговоры с европейскими лидерами и Вашингтоном.

Основным пунктом, который вызывает споры, является вопрос о территориальных уступках — план предусматривает, что Киев вынужден будет признать территориальные потери в обмен на неуказанные гарантии безопасности США.

Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

По мнению западных чиновников, украинская сторона «застряла между условиями, которые она не может принять, и требованиями США, которые она не может отвергнуть».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что он «очень активно» работает над компонентами соглашения о прекращении конфликта.