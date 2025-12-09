FT: Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному плану
Президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом пишут обозреватели Кристофер Миллер и Генри Фой в статье для The Financial Times.
Накануне Зеленский уведомил европейских лидеров о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на выходных принуждали его к быстрому принятию решения по сделке.
«Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку», — пояснили журналисты.
В рамках сделки Киеву предлагается признать территориальные потери в обмен на неуказанные гарантии безопасности со стороны США, напомнили обозреватели.
По их данным, Трамп установил конкретные сроки — он надеется заключить сделку «к Рождеству».
Напомним, что в 2025 году католическая, лютеранская и англиканская церкви отмечают Рождество 25 декабря.
Ранее сообщалось, что репортеры попросили американского президента раскрыть, установил ли он сроки, в которые Зеленский должен согласиться на сделку.
«Что ж, ему придётся взяться за дело и начать соглашаться на условия, потому что он проигрывает», — ответил Трамп.