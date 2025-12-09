Президент США Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. Об этом пишут обозреватели Кристофер Миллер и Генри Фой в статье для The Financial Times.

Накануне Зеленский уведомил европейских лидеров о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на выходных принуждали его к быстрому принятию решения по сделке.

«Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы ответить на предложенную мирную сделку», — пояснили журналисты.

В рамках сделки Киеву предлагается признать территориальные потери в обмен на неуказанные гарантии безопасности со стороны США, напомнили обозреватели.

По их данным, Трамп установил конкретные сроки — он надеется заключить сделку «к Рождеству».

Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

Напомним, что в 2025 году католическая, лютеранская и англиканская церкви отмечают Рождество 25 декабря.

Ранее сообщалось, что репортеры попросили американского президента раскрыть, установил ли он сроки, в которые Зеленский должен согласиться на сделку.