Кремль будет следить за ситуацией на Украине после слов Зеленского о выборах

Спецпосланники президента США настаивают на скором принятии решения украинской стороной

Президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского в ближайшее время ответить на предложенный Вашингтоном мирный план по Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По информации издания, Дональд Трамп рассчитывает достичь мирного соглашения к католическому Рождеству — 25 декабря. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер во время встречи с украинским лидером настаивали на оперативном принятии решения. Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо время для консультаций с европейскими партнерами.

Ранее, 9 декабря, Трамп заявил, что Украине следует согласиться с условиями мирного плана, так как, по его мнению, страна "проигрывает". Американский лидер отметил, что предложенные инициативы получили одобрение среди украинских чиновников и военных, но конфликт продолжается. Трамп подчеркнул, что Зеленскому "пора найти время" для принятия решения.