Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц счел немыслимым навязанный мир для Украины и ее союзников в Европе. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Решение по Украине без Украины так же немыслимо, как решение по Европе без европейцев», — сказал Мерц.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль усомнился в успехе текущих мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он поприветствовал, что над документом ведется серьезная работа, однако заметил, что чем дальше продвигаются переговоры, тем более критичными и важными становятся остальные вопросы.

В свою очередь газета The Telegraph писала, что мирный план Дональда Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, президент США в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

