Зеленский ответил на слова Трампа о выборах

Владимир Зеленский сухо и коротко прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о том, что на Украине следует провести выборы. Об этом пишет RT.

Ранее американский лидер напомнил, что на Украине следует провести выборы президента республики.

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать слова президента США.

«Я всегда готов к выборам», — ответил украинский лидер.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что заявление Трампа о том, что на Украине пришло время провести президентские выборы, можно назвать знаковым.

По его мнению, Зеленский как огня боится выборов, после которых его будущее видится «весьма туманным и неопределённым».