Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили
Европа стала посылать незавуалированные угрозы Китаю, поскольку Пекин начал однозначно высказываться по происходящим геополитическим процессам, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС располагает рычагами значительного экономического давления на Китай. По мнению еврочиновника, принятие администрацией президента США новой Стратегии национальной безопасности дает Евросоюзу сигнал о необходимости быть более уверенным не только по отношению к России и Китаю, но и к Вашингтону.
По словам политолога, Каллас, которая часто делает разнонаправленные радикальные заявления, сообщила таким образом о попытке Евросоюза поиграть в пошлины, как президент США Дональд Трамп. По оценке эксперта, такие возможности ЕС сейчас ограничиваются угрозами из-за достаточно серьезных сложностей в экономике.
«Однако видно, что Евросоюз реагирует на внешнюю политику Китая. Это связано с позицией США, России и самого Китая. В высокий политический сезон, когда мы являемся свидетелями довольно серьезных геополитических изменений или появления предпосылок к ним, это попытка тоже продемонстрировать свою субъектность, Хотя вся субъектность ЕС упирается в поиск поводов и способов изъять российские активы и не получить за это последствия», — считает Асафов.
Ранее Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС. Она назвала обвинения представителей американских властей в адрес Евросоюза провокацией и добавила, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными.