Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо с начала 2022 года. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg.

«Мы довольно близки к соглашению», — сказал финский лидер.

По его словам, в настоящее время ведется работа над тремя отдельными документами по мирному урегулированию.

Первый представляет собой рамочное соглашение, которое включает 20 пунктов. Оно заменяет прежний 28-пунктовый мирный план США, отдельные положения которого, по мнению Стубба, были неприемлемы для Украины, в частности ограничения на вступление в НАТО и на численность ее вооруженных сил.

Второй документ касается гарантий безопасности для Украины, а третий посвящен восстановлению страны после окончания конфликта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана.