У берегов Исландии заметили пять российских судов

Они вели промысел неподалёку от исключительной экономической зоны страны и привлекли внимание патрулирующих служб.

Об этом заявил Центр управления Береговой охраны в Скоугархилде. В ведомстве и ранее сообщали о случаях, когда российские суда ловили морского окуня на хребте Рейкьянес. При этом российская рыболовная деятельность непосредственно у границы к востоку от Исландии до сих пор не считалась обычным явлением, отметили в центре.

Наши корабли находились в пределах юрисдикции Фарерских островов. Промысел вёлся на расстоянии от подводного кабеля FARICE-1. Он обеспечивает Исландию международной связью, пишет сайт Iceland Monitor.