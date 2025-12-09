В Верховной Раде объяснили причины «быкования» Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский «быкует» на мирный план администрации США в связи с отменой мобилизации, военным положением и последующим выявлением коррупционных схем. Об этом во вторник, 9 декабря, написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
— Вот в чем причина очередного быкования Зеленского. (Выборы — прим. «ВМ») могут проводиться только в условиях отмены военного положения, что автоматически означает остановку мобилизации, — пояснил парламентарий.
Он также отметил, что аудит военных расходов дискредитирует «постмайданные элиты» на Украине, европейских чиновников и представителей Демократической партии США. В частности, ситуация на Украине нанесет сокрушительный удар американским демократам перед будущими выборами в Конгресс, передает Lenta.ru.
8 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова обсуждать с представителями США сдачу территорий России, поскольку она не имеет на это права по «Конституции, международному и моральному праву». Он добавил, что советники по безопасности Украины и европейских стран доработают привезенный из Майами проект мирного плана к вечеру 9 декабря, чтобы передать его Вашингтону.